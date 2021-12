Le budget bernois est sous toit

Pas de hausse de la fiscalité

Le Grand Conseil a refusé de combler ce déficit budgétaire par une hausse de la fiscalité, rejetant par 98 voix contre 57 une proposition émanant de la gauche. La majorité bourgeoise n'a pas non plus voulu d'une hausse limitée à une année de l'imposition des personnes morales au titre d'une contribution de solidarité. Mais les députés ont aussi écarté l'idée d'inscrire une baisse de la fiscalité des personnes physiques et morales à partir du budget 2023. Cette déclaration de planification a été rejetée par 82 voix contre 69. Une position que défend l'élu PLR de Bienne Pierre-Yves Grivel, qui rappelle que le Grand Conseil a décidé l'an dernier de baisser les impôts :