Législatif clairsemé mais animé à St-Imier

La dernière séance de l’année du Conseil de ville a été quelque peu houleuse jeudi soir à St-Imier. Ce n’est pas tant le dossier de la piscine qui a fait des vagues mais davantage des désaccords sur les formulations de l’ordre du jour. Des mésententes qui ont provoqué une première suspension de séance seulement 11 minutes après son ouverture (!)

Finalement, après quelques discussions et votes sur les procédures, les élus ont pu se pencher sur l’un des gros points de la soirée, à savoir l’assainissement de la piscine en plein air. C’est la variante la plus onéreuse à 3,9 millions de francs qui a reçu les faveurs de la cote. Le législatif s’est montré unanime sur le fait que la commune devait se munir d’une infrastructure de loisirs attractive et pérenne. Ce crédit devra encore être approuvé par les ayants-droit de la commune le 13 février prochain. Si l’objet passe la rampe, la première étape dite « technique » du chantier pourra démarrer afin de permettre, si possible, une ouverture des bassins en mai 2022.

Au vu de la crise sanitaire qui impacte le monde de la construction et occasionne des retards, des craintes ont été émises quant à la possibilité de s’en tenir à ce calendrier ambitieux. Des inquiétudes entendues et comprises par Olivier Zimmermann, vice-maire en charge des bâtiments et des infrastructures sportives :