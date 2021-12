Parlement bernois pour la transparence des campagnes électorales

Le Grand Conseil bernois s'est prononcé jeudi en faveur de la transparence sur le financement de la vie politique. Les groupes d'intérêts, les partis politiques et les personnes devront rendre public l'argent qu'ils ont reçu pour les campagnes de votation et d'élection à partir d'un certain montant.

Les députés ont accepté une motion déposée par le Parti socialiste (PS), les Verts, les Vert'libéraux et le Parti évangélique demandant au Conseil-exécutif de créer un cadre légal pour la publicité des campagnes électorales. Les motionnaires relèvent que plusieurs cantons ont déjà légiféré dans ce domaine.

Le gouvernement avait appelé au rejet de cette motion. Il avait déjà examiné cette question en 2016 et était alors arrivé à la conclusion que les charges financières engendrées par la mise en place d'une obligation de transparence dépassaient les avantages qui pouvaient être attendus en matière de formation de l'opinion des électeurs.

Au vote, la motion a été acceptée avec une dizaine de voix d'écart. Le PS, les Verts, les Vert'libéraux, le PEV et Le Centre ont soutenu le texte alors que l'UDC et le PLR y étaient opposés. /ATS-tbu