Page de vie : Pascal Tschan

On dresse le portrait ce lundi de Pascal Tschan, maître-forgeron de 63 ans et sculpteur autodidacte à ses heures perdues. Cet habitant de La Tanne imagine, dessine et conçoit des objets métalliques depuis ses premiers pas dans l’univers de la forge. Il revient sur ce qui l’a séduit, à l’adolescence, lorsqu’il a appris cette profession, aujourd’hui oubliée :