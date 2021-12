Rues à nouveau ouvertes au trafic à St-Imier

Le trafic pourra à nouveau circuler sur les rues du Vallon et Paul-Charmillot à St-Imier. Les travaux se sont terminés récemment avec la pose de la première couche du tapis routier et la réfection des trottoirs indique la Municipalité de St-Imier dans un communiqué mercredi. La pose de la deuxième couche de tapis et les travaux de finition seront réalisés au printemps 2022, lorsque les températures seront plus favorables. L’ensemble des réseaux souterrains et des raccordements privés existants ont été remis à neuf dans les secteurs touchés par les travaux et que de nouvelles canalisations des eaux claires ont été posées. /comm-sbo