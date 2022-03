Déclaration officielle du Grand Conseil bernois sur la guerre

Le Grand Conseil bernois a observé lundi une minute de silence pour les victimes de la guerre en Ukraine lors de sa session. Son président Hervé Gullotti avait exprimé auparavant au nom des députés et de la population bernoise la « profonde consternation face aux événements qui secouent ce pays et déstabilisent l'équilibre politique de toute l'Europe de l'Est ».

« Nous sommes consternés par l'offensive militaire russe en Ukraine et appelons les belligérants à un cessez-le-feu immédiat », a déclaré le président du Grand Conseil, le socialiste Hervé Gullotti dans une déclaration officielle sur la guerre en Ukraine. Il a appelé au respect total du droit international.

Les députés bernois ont exprimé leur plus profonde sympathie au peuple ukrainien. Mais leurs pensées vont également aux « milliers de femmes et hommes russes qui refusent cette guerre et qui n'ont pas la possibilité d'exprimer librement leur opinion ».

Le président du Grand Conseil a lu cette déclaration en allemand et en français en présence de l'ambassadeur ukrainien en Suisse Artem Rybchenko qui a été longuement applaudi. /ATS-gtr