Pas de fonds en faveur du climat dans le canton de Berne

Le canton de Berne ne disposera pas d'un fonds pour financer des mesures de lutte contre la crise climatique. Le Grand Conseil a rejeté mercredi par 92 voix contre 49 et 4 abstentions une motion socialiste. Ce fonds aurait été alimenté par les excédents du compte d'Etat.

Après l'introduction d'un nouvel article sur la protection du climat dans la constitution, il incombe maintenant au gouvernement de prendre des mesures concrètes, a plaidé le député socialiste David Stampfli. Ce fonds ne saurait toutefois être alimenté par des taxes d'incitation, car il en va de la responsabilité collective et non de la responsabilité individuelle, selon l'élu.

Ces moyens auraient pu servir à développer les transports publics et les énergies renouvelables. Mais la majorité bourgeoise comme le gouvernement ont estimé que pour être efficaces et transparentes, les mesures doivent être financées par le budget ordinaire et non par un fonds spécial. /ATS-fwo