Ecopoints modernisés à St-Imier

Tous les écopoints seront équipés de manière identique. La population bénéficiera par ailleurs d'une prestation supplémentaire de proximité avec la possibilité de déposer le papier. A noter que les quatres ramassages annuels de papier par les clubs sportifs seront maintenus.





Trois crédits pour les réseaux souterrains



Les élus imériens avaient trois autres crédits à voter jeudi. Un montant de 1,2 million de francs au total pour renouveler l’ensemble des réseaux souterrains dans plusieurs secteurs du village. Tout d'abord la partie Est de la rue du Midi, où les conduites d’eau et de gaz plus que centenaires devront être remplacées, le réseau électrique modernisé et la chaussée et les trottoirs rénovés. Autre chantier prévu : la partie aval de la rue St-Martin avec notamment la rénovation des collecteurs d’eaux usées et la mise en place d’un système séparatif. Et puis enfin les rues Pierre-Jolissaint et de la Brigade, 700'000 francs rien que pour ce secteur où il s’agira de viabiliser un terrain, de remplacer des conduites et installations électriques et de réaménager routes et trottoirs. Les crédits ont été acceptés sans remous, même si des demandes spécifiques ont été formulées par plusieurs élus pour des trottoirs accessibles et sans obstacles ainsi que pour des travaux bien coordonnés afin d'éviter trop de perturbations.







De l'intérêt pour les échanges linguistiques



Au chapitre des interpellations, le Conseil municipal a donné des nouvelles d'un texte déposé l'été dernier par le groupe ARC qui demandait la mise en place d'échanges linguistiques de longue durée pour les élèves en scolarité obligatoire. Avec la collaboration de l'école, un sondage a été envoyé à 227 parents pour déceler un éventuel intérêt de ces derniers. Parmi les très nombreuses réponses, 63% des sondés se sont dits ouverts à l'idée d'envoyer leurs enfants un semestre en Suisse alémanique. Le conseiller municipal en charge de l'éducation Corentin Jeanneret a en revanche constaté que 67% n'étaient pas prêts à accueillir chez eux un écolier alémanique :