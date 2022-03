Ces indispensables interprètes du Grand Conseil

Elles sont discrètes, planquées dans leur cabine sur la tribune de presse qui surplombe le Rathaus à Berne. Discrètes, mais tellement précieuses pour les francophones. Plusieurs interprètes indépendantes officient en direct pendant les sessions du Grand Conseil. Elles permettent aux députés, journalistes et citoyens romands de comprendre les débats, dont la grande majorité se tient en allemand, et même en dialecte. Nicole Peyer est l’une de ces voix si utiles qui jaillit de l’oreillette. Elle nous parle de sa mission. Une mission exigeante et qui ne s’improvise pas. Rencontre sur son lieu de travail :