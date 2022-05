Les nouvelles têtes du Grand Conseil : Pauline Pauli (1/6)

Le Grand Conseil s’apprête à faire sa rentrée. Les 160 députés retrouveront début juin les bancs du parlement cantonal. Parmi eux : de nouvelles têtes, élues par la population bernoise lors des élections du 27 mars dernier. Au sein de la députation francophone, six d'entre elles n’étaient pas en poste lors de la dernière législature. La Matinale les invite donc tour-à-tour pour faire connaissance. Les députés viendront, entre 7h30 et 8h, évoquer en direct leurs objectifs. C’est Pauline Pauli, du Parti radical romand, qui ouvre cette série ce lundi. La Nidowienne n’est pas novice en politique puisqu’elle occupe le poste de vice-présidente du Conseil de ville de Nidau. Elle commence par nous dire comment elle se sent à deux semaines d’entrer au Rathaus :