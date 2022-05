Les nouvelles têtes du Grand Conseil : Korab Rashiti (5/6)

Son élection a été rocambolesque. Mais Korab Rashiti sera bien au Rathaus la semaine prochaine. L’UDC de Gerolfingen est l’un des six nouveaux visages de la Députation francophone au Grand Conseil. Une grande première pour lui qui n’a jamais eu de mandat politique jusqu’ici. Et son élection n’a pas été sans rebondissement puisqu’il a pu décrocher sa place au législatif après les renoncements successifs de ses collègues mieux élus que lui sur la liste francophone de l’UDC dans le cercle électoral de Bienne. Avant de revenir sur cet épisode, Korab Rashiti nous dit comment il se sent à quelques jours de son entrée en fonction :