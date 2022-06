St-Imier : des comptes 2021 très positifs

Des comptes qualifiés « d’exceptionnels » à St-Imier. Le Conseil de Ville a validé mercredi soir les comptes 2021 de la commune qui bouclent avec un bénéfice de plus de 190'000 francs… alors que le budget prévoyait un déficit de plus de 2,8 millions de francs. Cette grande amélioration s’explique par la prudence du Conseil municipal dans l’élaboration du budget, mais aussi par une hausse des revenus des impôts des personnes physiques et morales, comme l’explique le conseiller municipal en charge des finances, Marcel Guilomen :