Liberté de choix pour les personnes handicapées

Entrée en vigueur en 2024

Le nouveau mode de financement a été élaboré par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI), en collaboration avec un groupe d'accompagnement composé notamment de déléguées et délégués d'associations. Il a été testé durant plusieurs années dans le cadre d'un projet pilote. Le projet de loi a été adopté mercredi par le Conseil-exécutif et se trouve désormais dans les mains du Grand Conseil. Il devrait entrer en vigueur en 2024.





Accueil positif



Pour les institutions, ce changement de paradigme est accueilli avec intérêt. C'est le cas de Pro Infirmis, qui perçoit positivement le renforcement de la liberté de choix chez les personnes en situation de handicap. Il ne sera toutefois possible un tirer un bilan de cette nouvelle pratique que plus tard, avec davantage de recul, estime le directeur du service assistance sociale à Pro Infirmis Jura bernois-Bienne. David Laubscher qui indique que le personnel des institutions devra suivre une formation pour appliquer les nouvelles grilles d'évaluation. /ATS-oza