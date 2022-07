Le prix de la mobilité dans le canton en question

Maurane Riesen demandait également d’offrir des places de parking moins chères aux abords des gares. Pas possible lui a répondu la semaine dernière le Conseil-exécutif. Cela coûterait trop cher aux communes et aux entreprises et sociétés exploitantes. Mais le gouvernement est quand même d’avis qu’il faut garantir un meilleur accès à la mobilité. Une réponse qui ne convainc pas l’élu d’Ensemble socialiste, laquelle y voit une contradiction de la part du Conseil-exécutif. Le gouvernement avance qu'il ne faut pas réduire le coût des transports publics mais améliorer et garantir leur accès, mais qui refuse cette mesure.