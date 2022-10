Page de vie : Deborah Friedli

Notre chronique Page de vie nous emmène à la rencontre de Deborah Friedli. Cette Biennoise se passionne pour le domaine de l’ésotérisme depuis plusieurs années. Employée de commerce de formation, la jeune trentenaire décide de développer ses capacités médiumniques via divers ateliers et expériences. Depuis l’ouverture de sa boutique ésotériq en ligne « Witch Saloon » il y a un an et demi, elle continue chaque jour de s’immerger un peu plus dans cet univers qui l’appelle depuis petite :