Page de vie : Nicolas Schwab

Porté par une famille de mycologues, Nicolas Schwab développe sa passion et ses connaissances au gré des récoltes en forêt puis des analyses et autres recherches dès son retour à domicile. En 2018, ce mordu qui se destine à poursuivre des études en biologie, devient ainsi le plus jeune contrôleur de champignons du pays, à seulement 18 ans. Très humble, il partage volontiers son savoir et nous distille quelques conseils pour devenir un bon champignonneur :