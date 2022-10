St-Imier : budget 2023 validé sans remous

Un budget validé rapidement et sans grands débats. Le Conseil de ville de St-Imier a accepté jeudi soir les prévisions financières pour 2023 à l’unanimité. Elles présentent un déficit du compte global de 3'067'235 francs. Si le parti socialiste a souhaité quelques précisions, notamment sur la raison pour laquelle il n’est prévu aucun prélèvement dans le fonds spécial, c’est la fraction ARC qui a formulé le plus de réserve concernant un poste d’agent de la police administrative supplémentaire qui sera créé. Selon le porte-parole du groupe ARC pour ce point, Marco Pais Perreira, la création de ce poste est intégrée au budget 2023 et accroit le déficit financier déjà conséquent. Il a donc demandé au Conseil municipal de confronter l’analyse des besoins avec le rapport de la Commission des finances sur les moyens à entreprendre pour retrouver l’équilibre, attendu avant la fin de l’année. ARC propose également de regarder ce qui est fait dans les autres communes du Jura bernois et d’étudier la possibilité d’une collaboration intercommunale. Mais malgré ces réserves, le groupe dans son entier a approuvé le budget, et par la même occasion, la création de ce poste supplémentaire.

Finalement, tant ARC que le PLR que le PS ont remercié la commission des finances pour l’élaboration de ce budget 2023 et ont exprimé leur compréhension de l’aspect délicat de la situation actuelle.





Tarif augmenté pour les eaux usées

Les élus du législatif imériens ont approuvé le nouveau tarif pour les eaux usées, qui sera en vigueur dès le 1er janvier 2023. Une hausse de 25 centimes par mètre cube d’eau est donc actée. Une mesure compliquée actuellement en raison de la situation financière, a relevé la fraction ARC. De son côté, le PS se demande comment faire pour freiner toutes ces taxes qui ébranlent les plus démunis. Les 25 conseillers de ville présents ont finalement approuvé ce point, sans débats supplémentaires. /lyg