Page de vie : Pierre-Alain Basso

Pierre-Alain Basso s’investit pour les jeunes de la région depuis plus de 15 ans et il se dévoile ce lundi dans notre chronique Page de vie. Ce jeune cinquantenaire, papa de deux enfants, dirige actuellement l’Action-Jeunesse-Régionale – une structure d’animation pour les enfants et adolescents de la région de Tavannes, Tramelan et Valbirse. Pourtant, dans sa jeunesse, c’est dans les discothèques du pays que ce Tramelot faisait l’animation :