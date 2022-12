Page de vie : Mélinda Valentino

Elle a su dessiner sa silhouette à force de rigueur et de détermination On dresse ce lundi le portrait d’une fan de fitness. Mélinda Valentino en fait de manière intensive depuis 2 ans environ et vient de prendre part à sa première compétition à Londres. Pour atteindre cet objectif, cette éducatrice de l’enfance a dû s’atteler à une préparation rigoureuse et surtout s’entourer des bonnes personnes :