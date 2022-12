Mesures anti-Covid : le canton lâche du lest

Le canton de Berne va lâcher du lest dans la lutte contre le coronavirus. Les moyens budgétisés pour l’an prochain ont été réduits de 75%, décision prise mardi matin par le Grand Conseil lors des débats sur le budget. Des 10 millions de francs prévus pour 2023, il ne restera que 2,5 millions de francs. Un résultat obtenu par l’abandon de la quasi-totalité des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. La proposition de la Commission des finances - commission très partagée sur cette question - a donc été approuvée largement mardi par 103 oui contre 48 non et quelques abstentions. La gauche a tenté de s’y opposer, en vain. Le PS, notamment, a rappelé que des crédits supplémentaires avaient dû être votés cette année, peut-être par manque d’anticipation. « Il serait dangereux de baisser la garde alors que l’évolution de la pandémie demeure incertaine. Dix millions de francs pour les tests, le traçage et la stratégie vaccinale, ce n’est pas un luxe », a défendu la députée socialiste Andrea Rüfenacht, qui en a appelé à la responsabilité des autorités. Reste que le degré de sévérité de la pandémie a largement baissé, a souligné Samuel Kullmann pour l’UDF. Le Conseil-exécutif lui aussi estime que ces 10 millions de francs ne sont pas nécessaires en l’état. Un avis qui a donc été suivi par la majorité. Quant à la question de savoir si ce montant sera suffisant, les mois à venir apporteront une réponse. /oza