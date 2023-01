Page de vie : Paul Bernard

Notre chronique s'intéresse ce lundi au parcours de Paul Bernard, nommé à la direction du Centre Pasquart de Bienne l’été dernier. Cet historien de 38 ans a grandi dans l’ouest de la France. Après des études menées entre Rennes et Paris, il a pu exercer au centre national d’art et de culture Pompidou dans la capitale française avant de faire ses premières expériences professionnelles en Suisse. C'est au sein du Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO) de Genève qu'il a appris à découvrir les facettes de la vie artistique hélvétique :