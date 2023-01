Page de vie : Nadine Manson

Plus qu'à l'aise sous son étiquette de Biennoise, cette Docteure en théologie aime sillonner le Vallon pour rejoindre son lieu de travail. « Un sas de décompression » explique en riant celle qui officie dans le milieu de la foi depuis plus de 20 ans. Pourtant devenir pasteure n’a pas été un long fleuve tranquille et pas forcément une évidence. « Je ne pensais que je n'avais pas le profil pour devenir pasteure ».