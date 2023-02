Page de vie : Anita Leonardi

Elle excelle autant à cheval qu’aux cotés de ses chiens. Notre chronique Page de vie dresse le portrait ce lundi d'une spécialiste de dressage et d’agility.

Anita Leonardi vit à Bévilard entourée de sa famille et de sa jolie ménagerie : chevaux, moutons, chiens, chats et même perroquets ! Pour cette maman cinquantenaire, impossible de vivre sans animaux. Plus que des compagnons de vie, ils sont aussi devenus des partenaires de compétition en dressage ou en agility. C’est avec son petit westie qu’elle a démarré dans cette discipline canine il y a une vingtaine d’années :