Dans les dossiers : un coup de pouce pour les femmes qui veulent se lancer en politique

Soutenir les vocations pour assurer la relève et renforcer l’action politique régionale. C’est l’objectif d’une formation continue pour les aspirantes politiciennes, qui démarre ce mercredi à Bienne.

Elle s’intitule « Je suis politicienne et ma VOIX compte » et c’est le Réseau égalité Berne francophone qui l’organise. Samantha Dunning était l’invitée de La Matinale lundi. Elle est députée biennoise au Grand Conseil et elle interviendra dans le cadre de cette formation. Selon elle, il y a du progrès en matière de parité hommes-femmes dans les exécutifs régionaux, mais il reste encore quelques freins pour les femmes qui hésitent à se lancer en politique.