Page de vie : Fiona Vuilleumier

Grâce à ses cours de cirque, Fiona Vuilleumier remarque, très jeune, qu'elle vibre pour les arts de la scène. Après avoir oeuvré quelques temps dans le domaine du social, elle suit son instinct et intègre le Cours Florent à Paris, une école réputée pour former les comédiens de demain. La jeune habitante du Jura bernois a ainsi vécu durant cinq ans la vie parisienne, une expérience très enrichissante pour cette jeune actrice et animatrice culturelle.