Une session importante pour la députation francophone du Grand conseil

Le Grand conseil bernois se retrouve dès lundi pour la session de printemps. La députation francophone s’est réunie en début de semaine pour évoquer les dossiers importants pour les séances de ce mois de mars. Il sera notamment question du projet « Avenir Berne romande » qui est libellé en trois points. Le législatif prendra tout d’abord connaissance du rapport et il votera ensuite sur deux crédits. Le premier pour l’achat de l’immeuble de la Tavannes Machines et l’étude du projet de rénovation et le deuxième sur un crédit d’étude pour les locaux provisoires du pôle de justice et police à Loveresse et Reconvilier. Concernant ce dernier point, la commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire (CIAT) propose de le renvoyer. Ce qui n’est pas du goût de la députation. « Ce qui nous inquiète c’est surtout la remise en question du projet définitif et la remise en question du pôle justice et police dans son ensemble » nous a indiqué Tom Gerber, président de la députation francophone et élu PEV de Reconvilier.