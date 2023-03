Votation bernoise : quatre oui dans les urnes 

Les Bernois disent oui quatre fois ce dimanche. Tous les objets soumis au vote ont été accepté dans le canton. Ainsi, les citoyens ont approuvé les deux crédits d’aménagements routiers à Berthoud (avec 56,9% de oui) et Aarwangen (par 51,7% des voix) ainsi que les deux modifications de la Constitution cantonale. Le premier, qui visait à renforcer l’autonomie de la Justice, a récolté 82,5% de oui. Le second objet a récolté 73,4% de oui. Il constituait à autoriser – sous conditions – le personnel de l’administration cantonale à siéger au Grand Conseil. Les règles d’incompatibilité pour les membres du législatif cantonal avait notamment fait des remous à Bienne l’année dernière. Le 27 mars 2022, l’UDC francophone avait obtenu un siège au parlement cantonal, avec l’élection de Luca Francescutto. Mais problème : il est policier. Selon la Constitution cantonale, les deux fonctions sont incompatibles, car cela ne respecterait pas le principe de séparation des pouvoirs. Par contre d’autres fonctionnaires peuvent quand même siéger au législatif cantonal grâce à des exceptions. C’est le cas notamment des enseignants. Les élus du Grand Conseil ont donc demandé une révision du texte afin de permettre d’autres exceptions pour le personnel de l’administration cantonale, uniquement dans des cas justifiés par contre. Les Bernois ont donc suivi le législatif ce dimanche et ont largement accepté d’assouplir les règles. Une bonne nouvelle pour Luca Francescutto, qui se réjouit du très bon score du oui. Même s’il avoue être un petit peu déçu que cette modification de la Constitution cantonale n'arrive pas plus vite.