Le Conseil-exécutif doit améliorer sa stratégie cantonale d’aide aux victimes

Le gouvernement bernois devra revoir sur plusieurs points sa stratégie cantonale d'aide aux victimes pour les années 2023 à 2033. Le Grand Conseil a renvoyé le projet à l'expéditeur sur plusieurs points. Cette stratégie cantonale est axée en premier lieu sur la thématique de la violence domestique.

Une majorité réunissant des députés de gauche et du centre salue l'accent qui est mis sur les victimes de violences domestiques. Mais elle estime qu'il faut prendre en considération toutes les autres personnes victimes de violences physiques ou psychiques.

Le Grand Conseil demande également une meilleure protection pour les jeunes filles victimes de violences. L'hébergement dans une maison d'accueil pour femmes est jugé inadapté. Le canton devrait mettre en place un foyer pour les adolescentes en collaboration avec d'autres cantons, notamment romands.

Les sanctions prévues dans le domaine de l'aide sociale sont jugées inappropriées, car elles pourraient nuire aux victimes. Un homme ne frappera pas moins sa femme s'il est puni en touchant moins d'argent de l'aide sociale, a jugé une majorité du Grand Conseil.

Ce projet de stratégie cantonale d'aide aux victimes doit permettre au gouvernement de soutenir les victimes et leurs proches au moyen d'une offre connue, adapté aux besoins et facile d'accès. Il doit aussi contribuer à prévenir les infractions grâce à un travail de sensibilisation et d'intervention. /ATS-nmy