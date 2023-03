Page de vie : Manon Pierrehumbert

Marion Pierrehumbert a commencé de jouer de la harpe à 6 ans et trente ans plus tard, la passion est toujours intacte. La Chaux-de-fonnière de coeur et Biennoise d'adoption est très active dans la vie culturelle régionale. Elle dirige notamment le festival chaux-de-fonnier Les Amplitudes et participe à plusieurs projets artistiques à l'échelle de l'Arc jurassien. Marion Pierrehumbert est également titulaire dans un ensemble à Zürich et joue, sur mandats, dans différents orchestres à l'échelle suisse. Pour arriver à un tel niveau, elle n’a pas hésité à quitter son nid et traverser la Manche afin de se perfectionner. Un saut conséquent pour elle, mais très enrichissant.