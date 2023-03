Comptes 2022 bernois : réactions contrastées

Un avis partagé par les Verts. Ceux-ci demandent au Conseil-exécutif de laisser derrière lui « la rhétorique des économies » et d'ouvrir plutôt la voie à des investissements nécessaires dans les domaines du climat, de la santé et des familles. « Malgré le renchérissement massif et l’augmentation des primes d’assurance-maladie, toutes les propositions d’atténuation sociale ont été balayées à cause de la soi-disant mauvaise situation financière du canton », peste le parti dans un communiqué. Co-président des Verts bernois, Cyprien Louis demande au canton de revoir sa stratégie.