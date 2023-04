Dans les dossiers: Orvin, ce village (hyper)actif sur les réseaux sociaux

Les communes romandes surfent sur les réseaux sociaux. Le Temps a récemment partagé les résultats d’une étude menée par un chercheur de la Haute Ecole de Santé de la HES-SO Valais et de l’Université de Lausanne. Le journal nous explique la manière dont Facebook, Instagram ou même Twitter sont utilisés par les municipalités. Sans surprise, les villes romandes les plus importantes, Genève, Lausanne et Neuchâtel, sont les communes qui comptent les plus grandes communautés sur les plateformes. Mais ce classement change lorsqu’on observe le nombre de « followers » en comparaison avec la taille de la population réelle des lieux. Dans ce cas-ci, même si Neuchâtel et Genève restent tout de même en tête, les deux villes sont suivies par La Chaux-de-Fonds, Carouge… et Orvin. Le village possède de très nombreux suiveurs sur Facebook et Instagram par rapport à sa taille réelle d'environ 1'200 habitants. Il devance même des communes d’importance comme Morges, Fribourg ou même Lausanne. L’article du Temps parle notamment d’Orvin parmi les communes les plus actives sur Twitter.

Celui qui est à l'origine de la présence du village sur ces plateformes, c'est l'ancien Marc-André Léchot. Toujours responsable de cette tâche, il était dans La Matinale lundi en compagnie du maire actuel, Patrik Devaux. Les deux hommes réagissent avec étonnement et fierté à cette nouvelle. Pour eux, les réseaux sociaux permettent surtout de mettre en lumière les acteurs locaux et de tenir un maximum de villageois au courant de l'actualité orvinoise. Marc-André Léchot dit aussi, à travers cette initiative, avoir voulu redorer l'image de la commune.