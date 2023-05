Dans les dossiers : 100 jours à la mairie de Petit-Val

« Une fois la surprise passée, c’est un grand sentiment de fierté. » Willy Pasche ne s'attendait pas, en octobre dernier, à se retrouver seul candidat pour la mairie de Petit-Val. Le retrait de son prédécesseur André Christen aura mis fin au suspense. Et d'offrir ainsi une nouvelle expérience à Willy Pasche, qui venait d'accéder au Conseil communal une année plus tôt. « Il y a des différences entre les deux postes. Il y a un collège, il faut y amener de la cohésion. En tant que maire, on se sent peut-être aussi responsable d’apporter de nouvelles idées », explique Willy Pasche. Le maire entend aussi poursuivre le rapprochement entre les communes de Petit-Val huit ans après la fusion. « Ne pas se reposer sur ses acquis », glisse-t-il. « Nous avons envie de travailler ensemble, de développer des projets. Malgré les différences entre nos sept villages, il y a une unité. »