Dans les dossiers : débat sur le congé parental

Les Bernois auront-ils droit à un congé parental ? Réponse le 18 juin. C’est à cette date que sera votée une initiative cantonale qui demande que les congés maternité et paternité déjà en place soient complétés par cette nouvelle mesure. Durée supplémentaire : 24 semaines, 6 réservées à la mère, 6 au père, le reste à répartir librement.

Pour y voir plus clair et découvrir les arguments des deux camps, RJB a ouvert le débat lundi dans La Matinale. Deux députées au Grand Conseil ont croisé le fer. Maurane Riesen d'Ensemble socialiste qui soutient le projet. Pour elle, il s'agit d'une question d'égalité des sexe et estime que le coût pour le canton (estimé à environ 200 millions de francs par le Conseil-exécutif) sera vite compensé par les revenus dégagés notamment par le retour plus rapide des femmes sur le marché du travail. Face à elle, Pauline Pauli. L'élue du Parti radical romand brandit les problèmes d'organisation pour les entreprises dont les parents seront plus longtemps absents en cas de naissance. Elle argumente également qu'un tel congé ne devrait pas être mis en place à l'échelle cantonale, mais nationale.