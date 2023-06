Dans les dossiers : les piscines en crise dans la région

Les piscines de la région font face à un problème de taille : les gardes-bain viennent à manquer cruellement. Les infrastructures de Tramelan, de Moutier et St-Imier notamment, doivent mettre en place diverses mesures pour pouvoir continuer d’assurer la sécurité et les horaires de la période estivale.

André Ducommun est le conseiller municipal en charge des infrastructures et des sports à Tramelan. Il était l’invité de La Matinale ce lundi. Selon lui, cette pénurie de personnel est due à plusieurs facteurs. « Cette situation frappe toute la Suisse romande, précise-t-il. Des changements ont été opérés par l’Association des piscines romandes et tessinoises au niveau des exigences pour obtenir le titre de garde-bain ».

Il existe plusieurs niveaux de formation : le brevet Pool de base pour les enseignants, le Pool Plus pour les gardes-bain (six jours de formations suivis d'un cours tous les deux ans) et le Pool Pro. « La présence d’une personne ayant la formation professionnelle est obligatoire autour des bassins », souligne André Ducommun. Autant de contraintes auxquelles il faut ajouter un temps d’engagement relativement restreint. De plus, Tramelan n’a pas de société de sauvetage régionale pour délivrer les diplômes.