Dans les dossiers : ces « rave party » qui dérangent

Elles sont organisées en pleine nature, loin des habitations et durant la nuit. Les « rave party » sèment la controverse dans notre pays. En mars dernier, une de ces fêtes sauvages s’était tenue au Mont-Crosin, sur le territoire de Cormoret. Plusieurs villageois s’étaient plaints des nuisances sonores et de déchets laissés sur site. Dédiaboliser cette forme de divertissement, c’est notamment l’objectif d’Ondes Libres, une association de médiation qui fait le lien entre les « ravers », les riverains et les autorités. Loïc, on ne dira que son prénom, en est le fondateur. Lui et son équipe essayent d’intervenir au niveau politique d’une part, aussi pendant les événements avec la mise en place d’un système de Care Team. Selon lui, la communication doit aussi être améliorée pour éviter les critiques acerbes souvent formulées. « L’idée, à terme, est d’obtenir un cadre légal qui manque cruellement aujourd’hui », glisse-t-il.