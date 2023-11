Pas de hausse des allocations familiales dans le canton de Berne

Le canton de Berne n'augmentera pas le montant des allocations familiales. Le Grand Conseil a rejeté mercredi par 88 voix contre 56 une motion des Jeunes socialistes.

Les députés n'ont pas contesté le fait que les familles doivent être soutenues. La majorité de centre-droit a toutefois refusé le principe de l'arrosoir, qui profiterait aussi à des familles qui n'en ont pas besoin.

Les familles doivent être soutenues en fonction de leurs besoins, a souligné la vert'libérale Tamara Jost-Morandi. La PLR Pauline Pauli a en outre relevé que la hausse coûterait 154 millions de francs aux employeurs et aux indépendants.

La gauche et le PEV ont fait valoir en vain que de nombreuses familles souffrent de la hausse des primes d'assurance maladie et du coût de la vie. Le canton ne doit pas attendre que la Confédération adapte le montant minimal des allocations familiales au renchérissement, probablement en 2025, pour franchir le pas. D'autres cantons sont plus généreux, a-t-elle plaidé.

Depuis 2009, le montant des allocations familiales s'élève à 115% du minimum fédéral. La motion souhaitait faire passer les allocations pour enfants de 230 à 300 francs par mois et celles pour les jeunes en formation de 290 à 350 francs. /ATS